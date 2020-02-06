Финтес-модель Ана Чери решила порадовать подписчиков чрезвычайно откровенным снимком с отдыха

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Все эти все улыбки и веселье лишь до того момента, пока вы не уйдете покрытыми 40 укусами от песчаных блох 😩 Мне нравится эта фотография, и мы играли весь день на пляже, так что она того стоит, я думаю 😝… теперь, кстати, я больше не чешусь lol», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на снимке Чери позирует просто на пляже, втиснув роскошные формы в крохотный наряд. Как можно заметить, девушка якобы пытается его развязать.

«Бомбезная», «Думаю, я в тебя влюбился», «вау, как красиво», «огонь!», «ты превзошла сама себя – от снимка невозможно оторваться», «очень-очень красивая», - пишут они.

Как сообщалось ранее, американская красотка Ана Чери уже подготовилась к празднику - Дню всех влюбленных.

На своей странице в Instagram 33-летняя фитнес-медель поделилась пикантным снимком.

На фотографии девушка в ярко красном белье, состоящем из бюстгальтера, приподнимающего и без того пышную грудь, трусиков и пояса для чулок. Из аксессуаров на ней – только золотая цепочка.

Модель полуоткрыла рот и смотрит с интересом и ожиданием куда-то в сторону, а за спиной у нее – связка красных шариков.

«Будь готов ко дню Святого Валентина!», – подписала снимок красотка.

За первые пять минут фото Аны Чери собрало 10 тысяч лайков, и эта цифра стремительно растет. Всего же на страницу роскошной американки подписаны 12,4 слн человек по всему миру.

Несмотря на то, что на эту девушку облизываются сотни тысяч мужчин, она давно замужем за фитнес-инструктором Беном Морлендом.

Напомним, соблазнительная Ана Чери показала идеальную фигуру в провокационной позе.

Как сообщала Politeka, Ана Чери показала, чем ее наградила природа.

Также Politeka писала, что Ана Чери спрятала пышные прелести за "скромным" бельем.