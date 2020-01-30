Известная украинская и российская телеведущая Анфиса Чехова похвасталась идеальными формами в прозрачной одежде

На фото Чехова позирует в прозрачной блузке. Также Анфиса была в штанах или джинсах, а рядом можно увидеть ее любимца французского бульдога, который смотрит на нее. В этот момент телеведущая держит стакан воды в руке и смотрит на камеру. Чехова позирует сидя на диване, а рядом можно увидеть шторы, журнальный столик и картины на стене. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты успели поставить почти три тысячи лайков, а также написали несколько комментариев, хваля красоту телеведущей.

Ранее мы сообщали, что эффектная Чехова поиграла на камеру пышной красотой.

Чехова поделилась свежими кадрами в своем микроблоге в Инстаграм. Она предстала в блузе светлого оттенка с милым принтом - маленькими собачкой породы "бульдог" и синих брюках, перепоясанных изящным черным поясом. Анфиса похвасталась шикарной копной волос. Оказалось артистка позировала в салоне красоты, где ей только что закончили стрижку.

Сообщалось, что Анфиса Чехова оказалась над пропастью в космическом наряде.

Теледива Анфиса Чехова опубликовала фото, на котором позирует, прогуливаясь на стеклянной платформе над пропастью, передает Politeka.net со ссылкой на ее Instagram.

На основном фото знаменитость запечатлена на стеклянной платформе, которая расположен на впечатляющей высоте над заснеженными горными вершинами. Телеведущая одета эффектный горный комбинезон с черными меховым воротом и рукавами. На голове у Анфисы вязаная шапка.

Чехова написала длинный комментарий к фотографиям. Она описала как сложно быть популярным блогером и что она не хочет притворяться в своем Инстаграме и постить в угоду публике.

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