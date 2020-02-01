Несмотря на то, что до Дня всех влюбленных еще две недели, американская красотка Ана Чери уже подготовилась к празднику

На своей странице в Instagram 33-летняя фитнес-медель поделилась пикантным снимком, передает Politeka.

На фотографии девушка в ярко красном белье, состоящем из бюстгальтера, приподнимающего и без того пышную грудь, трусиков и пояса для чулок. Из аксессуаров на ней – только золотая цепочка.

Модель полуоткрыла рот и смотрит с интересом и ожиданием куда-то в сторону, а за спиной у нее – связка красных шариков.

«Будь готов ко дню Святого Валентина!», – подписала снимок красотка.

За первые пять минут фото Аны Чери собрало 10 тысяч лайков, и эта цифра стремительно растет. Всего же на страницу роскошной американки подписаны 12,4 слн человек по всему миру.

Несмотря на то, что на эту девушку облизываются сотни тысяч мужчин, она давно замужем за фитнес-инструктором Беном Морлендом.

За годы ведения страницы в соцсети Ана Чери достигла просто невероятных успехов. Модель работала с такими компаниями как Monster Energy, K & N Filters, Moskova Underware и Ultimate Armwrestling League. Она стала бренд-амбассадором Shredz, была «Инстадевочкой недели» в Maxim, плотно сотрудничала с Playboy.

Сегодня она входит в тройку самых высокооплачиваемых моделей нижнего белья и купальников в Instagram.

Напомним, соблазнительная Ана Чери показала идеальную фигуру в провокационной позе.

Как сообщала Politeka, Ана Чери показала, чем ее наградила природа.

Также Politeka писала, что Ана Чери спрятала пышные прелести за "скромным" бельем.