Популярная фитнес-модель Ана Чери решила подразнить подписчиков и показала роскошные формы в купальнике
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Привет друзья! Посылаю вам немного лучей любви», - говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на опубликованном снимке Чери позирует сидя в крохотном купальнике, выставив напоказ идеальное тело. Это спровоцировало настоящий бум среди ее поклонников.
«слишком горячо», «красивая», «богиня», «это слишком прекрасно», «Сочная самка», - пишут они.
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Как сообщалось ранее, американская фитнес-модель Ана Чери показала роскошную фигуру в смелом платье
Известная фотомодель позировала в коротком блестящем платье золотого цвета. Наряд обтянул идеальные формы девушки.
Грудь красотки выпирала из наряда на тонких бретельках с большим декольте. Вероятно, Ана не надела под платье бюстгалтер, чем сделала образ более горячим.
Маленький разрез на и так коротком платье открыл вид на накаченные ножки Чери и едва не доходил до интимного места звезды.
Красавица сделала макияж с акцентом на пухлые губы.
Напомним, соблазнительная Ана Чери показала идеальную фигуру в провокационной позе.
Как сообщала Politeka, Ана Чери показала, чем ее наградила природа.
Также Politeka писала, что Ана Чери спрятала пышные прелести за "скромным" бельем.