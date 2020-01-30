Популярная фитнес-модель Ана Чери решила подразнить подписчиков и показала роскошные формы в купальнике

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Привет друзья! Посылаю вам немного лучей любви», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Чери позирует сидя в крохотном купальнике, выставив напоказ идеальное тело. Это спровоцировало настоящий бум среди ее поклонников.

«слишком горячо», «красивая», «богиня», «это слишком прекрасно», «Сочная самка», - пишут они.

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Как сообщалось ранее, американская фитнес-модель Ана Чери показала роскошную фигуру в смелом платье 

Известная фотомодель позировала в коротком блестящем платье золотого цвета. Наряд обтянул идеальные формы девушки. 

Грудь красотки выпирала из наряда на тонких бретельках с большим декольте. Вероятно, Ана не надела под платье бюстгалтер, чем сделала образ более горячим. 

Маленький разрез на и так коротком платье открыл вид на накаченные ножки Чери и едва не доходил до интимного места звезды. 

Красавица сделала макияж с акцентом на пухлые губы. 

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Напомним, соблазнительная Ана Чери показала идеальную фигуру в провокационной позе.

Как сообщала Politeka, Ана Чери показала, чем ее наградила природа.

Также Politeka писала, что Ана Чери спрятала пышные прелести за "скромным" бельем.