Турецкая актриса Мерьем Узерли опубликовала видео со своих фотосъемок

Звезда, получившая популярность после выхода сериала "Великолепный век", активно занимается своей карьерой Politeka.net.

Знаменитость, судя по геолокации, находится в Лос-Анджелесе (США), где прошло несколько фотосессий. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Артистка предстала во время того, как ей делают макияж, а также в нескольких красивых нарядах.

В белом платье с глубоким декольте за столиком ресторана: "Красота неописуемая".

На лестнице одного из заведений в необычной позе.

Также Мерьем позировала в красно-золотом платье. Звезда шутила и смеялась.

Узерли предстала в черном платье с декольте, из которого выглядывала грудь.

В посте артистка рассказала, что приняла участие в съемках для известного журнала. Также Мерьем поблагодарила за предоставленные платья и красивый макияж.

За три часа кадры посмотрели более 100 тысяч пользователей сети. Комментаторы признавались звезде в любви и восхитились ее красотой.

Напомним, звезда сериала "Великолепный век" позировала в сексуальных образах. На фото, которыми актриса и модель поделилась с подписчиками, она сидит в центре площади, которая ведет к одному из самых крупных и известных музеев мира - Лувру.

Мерьем в достаточно странной позе с раскинутыми широко ногами сидит на зеленом стуле, напоминающем шизлонг. На актрисе красуется красивое платье с цветочным орнаментом и длинным шлейфом.

Ранее мы писали, что Мерьем Узерли стала звездой фотосессии, которая прошла в Лос-Анджелесе.

В ходе фотосессии звезда сериала "Великолепный век", в котором Мерьем сыграла Роксолану, позировала в различных образах. Макияж актрисы подчеркивает пышные страстные губы, волосы подстрижены коротко и имеют рыжеватый оттенок.

Напомним также, что Мерьем появилась на красной дорожке в розовом платье. Наряд идеально сел на похудевшей артистке. Платье было с необычным вырезом в области груди. Наряд открывал плечо знаменитости, и прикрыл руку и плечо - с другой стороны.

Само платье было длинным, однако с большим разрезом по ноге звезды.

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