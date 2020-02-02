Турецька акторка Мер'єм Узерлі опублікувала відео зі своїх фотозйомок

Зірка, що отримала популярність після виходу серіалу "Величне століття", активно займається своєю кар'єрою Politeka.net.

Знаменитість, судячи з геолокації, знаходиться в Лос-Анджелесі (США), де пройшло кілька фотосесій. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Артистка постала під час того, як їй роблять макіяж, а також у кількох красивих нарядах.

В білому платті з глибоким декольте за столиком ресторану: "Краса невимовна".

На сходах одного з закладів в незвичній позі.

Також Мер'єм позувала в червоно-золотому платті. Зірка жартувала і сміялася.

Узерлі з'явилася в чорній сукні з декольте, з якого визирали груди.

В пості артистка розповіла, що взяла участь у зйомках для відомого журналу. Також Мер'єм подякувала за представлені сукні і красивий макіяж.

За три години кадри подивилися понад 100 тисяч користувачів мережі. Коментатори зізнавалися зірці в любові і захоплювалися її красою.

Нагадаємо, зірка серіалу "Величне століття" позувала в сексуальних образах. На фото, якими актриса і модель поділилася з підписниками, вона сидить в центрі площі, яка веде до однієї з найбільших і найвідоміших музеїв світу - Лувру.

Мер'єм в досить у дивній позі з широко розкинутими ногами сидить на зеленому стільці, що нагадує шизлонг. На актрисі красується гарне плаття з квітковим орнаментом і довгим шлейфом.

Раніше ми писали, що Мер'єм Узерлі стала зіркою фотосесії, яка пройшла в Лос-Анджелесі.

В ході фотосесії зірка серіалу "величне століття", в якому Мер'єм зіграла Роксолану, позувала в різних образах. Макіяж актриси підкреслює пишні пристрасні губи, волосся підстрижене коротко і має рудуватий відтінок.

Нагадаємо також, що Мер'єм з'явилася на червоній доріжці в рожевому платті. Наряд ідеально сів на схудлій артистці. Плаття було з незвичайним вирізом на грудях. Наряд відкривав плече знаменитості, і прикрив руку і плече - з іншого боку.

Сама сукня була довгою, проте з великим розрізом по нозі зірки.

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