Одна из самых красивых женщин мира - модель Белла Хадид показала свою безупречную фигуру в купальнике

Манекенщица работала для модной кампании одного из известнейших мировых брендов. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram манекенщицы, которую в прошедшем году самой красивой в мире назвал мировой глянец.

Топ-модель, которая прибегала к помощи пластических хирургов дабы улучшить свое личико, на новом, опубликованном ею фото больший акцент сделала на теле. В пестром купальнике манекенщица выглядела просто потрясающе, считают ее поклонники.

Но самое интересное на фото, пишут фолловеры в комментах под снимком - это то, как Белла изогнулась на камеру и позировала на съемках. Хадид слегка поднялась на руках над гладью воды и при этом повернулась к объективу камеры задом, засветив свои подкачанные ягодицы:

"Вау"

"Это невероятно, супер"

"лучшая"

"...плачу, как хороша"

Ранее Белла работала для модной кампании тандема известных брендов.

Успешная модель на новом, опубликованном ею видео красуется и частично раздетой - свою обнаженную грудь она точно на камеру засветила, и в латексном наряде, и в золотистых цепях, и без одежды вовсе - только с арт-росписью на теле.

Кадры, стоит отметить, просто обескуражили сеть - Белла в разнообразных амплуа перед камерой была настолько хороша, утверждают ее поклонники, что от экрана "просто глаз не оторвать". Особенно фолооверам понравился образ Беллы "скромницы" с покрытой головой, а также литой черный лаковый латексный костюм на фигуре супер-модели.

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