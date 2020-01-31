Одна з найкрасивіших жінок світу - модель Белла Хадід показала свою бездоганну фігуру в купальнику

Манекенниця працювала для модної кампанії одного з найвідоміших світових брендів. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram манекенниці, яку в минулому році найкрасивішою в світі назвав світовій глянець.

Топ-модель, яка вдавалася до допомоги пластичних хірургів щоб поліпшити своє личко, на новому, опублікованому нею фото більший акцент зробила на тілі. У строкатому купальнику манекенниця виглядала просто приголомшливо, вважають її прихильники.

Але найцікавіше на фото, пишуть фоловери в коментах під знімком - це те, як Белла зігнулася на камеру і позувала на зйомках. Хадід злегка піднялася на руках над гладдю води і при цьому повернулася до об'єктиву камери задом, засвітивши свої підкачані сідниці:

"Вау"

"Це неймовірно, супер"

"найкраща"

"...плачу, яка хороша"

Раніше Белла працювала для модного кампанії тандему відомих брендів.

Успішна модель на новому, опублікованому нею відео красується і частково оголеною - свої оголені груди вона точно на камеру засвітила, і в латексному вбранні, і в золотих ланцюгах, і зовсім без одягу - тільки з арт-розписом на тілі.

Кадри, варто відзначити, схвилювали мережу - Белла в різноманітних амплуа перед камерою була настільки хороша, стверджують її прихильники, що від екрану "просто очей не відірвати". Особливо фолооверам сподобався образ Белли "скромниці" з покритою головою, а також литий чорний лаковий латексний костюм на фігурі супер-моделі.

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