Экс-ангел Victoria’s Secret Кэндис Свейнпол заставила поклонников восхититься своей красотой

Девушка представила откровенные снимки на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.

Красотка предстала в белом халате, который приспустила с плеч до груди, успев прикрыть интимные места.

На первом фото голубоглазая блондинка улыбнулась, глядя в камеру. Шелковистая спинка и идеальная кожа лица - то от чего нельзя отвести взгляда и чем она дала насладиться.

На втором снимке - модель Victoria’s Secret закрыла глаза и откинула голову назад. Пышные волосы спустились до лопаток. На снимке Свейнпол выглядит прекрасно, будто наслаждаясь.

По всей видимости, полуголая Кэндис находится на съемочной площадке. Позади нее видны стол и кресло, на котором делают прически и макияж. На столе заметны всякие приборы для волос.

Модель Victoria’s Secret никак не подписала снимок, поставив лишь несколько смайликов.

За 13 часов пост Кэндис собрал почти 300 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети восхитились красотой Свейнпол, не сдерживаясь в выражениях.

Напомним, Кэндис Свейнпол опубликовала на своей странице в Инстаграм горячее видео, в котором она зажгла в купальнике.

Купальный наряд подчеркнул упругие ягодицы звезды, ее грудь и тонкую талию.

Модель красиво танцевала в такт музыки и выглядела счастливой.

Завершали образ знаменитости красная повязка на голове, крупные серьги-кольца и браслет.

Ранее мы писали, что Кэндис Свейнпол проявила все свое очарование и немного пококетничала на камеру. Фото, где знаменитость "повалялась" на диванчике повернувшись к объективу задом - получились просто потрясающими.

Загорелая красавица своими снимками раззадорила публику в сети, не удивительно, ведь кроме тоненьких полос леопардового купальника на эффектной блондинке ничего не было.

Напомним также, что Кендис Свейнпол засветила свои роскошные формы при минимуме одежды.

Звездная манекенщица разделась на съемках для известного глянца. Она выглядела просто потрясающе, а ангельское личико с "огоньком" в глазах - вообще вне всяких сравнений.

Напомним, ангел Victoria’s Secret часто показывает фанатам свою фигуру

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