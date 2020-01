View this post on Instagram

Я правда вас очень люблю и знаю почти всех в лицо❤️ Спасибо , спасибо и ещё раз спасибо 🙏🏼 за вашу доброту и понимание. Спасибо , что после программы <Секрет на миллион > вы так поддержали меня, я так долго страдала и скрывала правду , только потому, что боялась осуждения . Я боялась , что вы меня не поймёте , боялась ваших насмешек и очень переживала за моих близких , которые прожили со мной мое решение по уменьшению груди и поддержали меня. Мне было так сложно, ведь это так интимно и сейчас , когда вы со мной , я безумно ценю каждого из вас 🙏🏼 Ценю и очень люблю 😍 если бы не вы, я бы сломалась . Но вы оказались самыми человечными и добрыми , спасибо вам и поклон вам в пояс 🙏🏼 Любимые , живите полной грудью , воплощайте свои мечты в жизнь, а главное не судите других по обертке, потому что внутри этой красивой обертки может быть море проблем и стеснения и только вам решать как быть 🙏🏼 Я просто маленькая девочка, которая очень любит петь для вас и радовать вас, я об этом мечтала всю свою жизнь и я научилась петь, вести концерт и радовать свою публику , только потому, что уважаю каждого человека на этой земле и горжусь тем, что могу удивлять вас! Я ваша на век❤️ Пока писала обращение вам, заплакала от счастья , я счастлива , я любима вами и очень вас люблю 🙏🏼 Дай Бог всем счастья ❤️#люблю #вашаанясеменович #история #жизнь #любовь #спасибо🙏🏼😘