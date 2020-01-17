Доброжелательная речь пышногрудой Анны Семенович на камеру - очень порадовала ее поклонников

Как известно, сейчас знаменитость отдыхает в теплых краях, и, видимо, пребывая в отменном настроении и будучу хорошенько отдохнувшей - решила подбодрить своих подписчиков. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram артистки.

Так на новых опубликованных кадрах, обладательница выдающихся форм говорит фолловерам, что "любит их", благодарит за поддержку, которую они ей часто оказывают и игриво улыбаясь на камеру, желает фанам всего наилучшего.

Много из тех, кто следит за страницей исполнительницы в популярной соцсети отреагировали на ее обращение взаимностью и написали в комментариях, что Анна - прерасна и талантлива. Но большинство, все-таки, отреагировали не сколько на "нежности" артистки, сколько на ее пышные формы, кто-то даже заметил, что майка, которая была на Семенович "рискует треснуть", очевидно, намекая на внушительные объемы груди звезды сцены.

Популярные статьи сейчас

Лазарев внезапно отгородился от россиян и ошарашил признанием: «Я просто хочу жить»

Внучка Ротару показала свой роскошный дом, личное видео: "Я очень люблю, когда..."

Звезда «Танців з зірками» в одном бикини блеснула фигурой на отдыхе: "Ого, размер!"

"Черный ящик" раскрыл тайну катастрофы в Иране: видео, которое объясняет все
Показать еще

View this post on Instagram

Я правда вас очень люблю и знаю почти всех в лицо❤️ Спасибо , спасибо и ещё раз спасибо 🙏🏼 за вашу доброту и понимание. Спасибо , что после программы <Секрет на миллион > вы так поддержали меня, я так долго страдала и скрывала правду , только потому, что боялась осуждения . Я боялась , что вы меня не поймёте , боялась ваших насмешек и очень переживала за моих близких , которые прожили со мной мое решение по уменьшению груди и поддержали меня. Мне было так сложно, ведь это так интимно и сейчас , когда вы со мной , я безумно ценю каждого из вас 🙏🏼 Ценю и очень люблю 😍 если бы не вы, я бы сломалась . Но вы оказались самыми человечными и добрыми , спасибо вам и поклон вам в пояс 🙏🏼 Любимые , живите полной грудью , воплощайте свои мечты в жизнь, а главное не судите других по обертке, потому что внутри этой красивой обертки может быть море проблем и стеснения и только вам решать как быть 🙏🏼 Я просто маленькая девочка, которая очень любит петь для вас и радовать вас, я об этом мечтала всю свою жизнь и я научилась петь, вести концерт и радовать свою публику , только потому, что уважаю каждого человека на этой земле и горжусь тем, что могу удивлять вас! Я ваша на век❤️ Пока писала обращение вам, заплакала от счастья , я счастлива , я любима вами и очень вас люблю 🙏🏼 Дай Бог всем счастья ❤️#люблю #вашаанясеменович #история #жизнь #любовь #спасибо🙏🏼😘

A post shared by Семенович Анна (@ann_semenovich) on

Напомним, ранее Анна Семенович решила показать практически идеальное утро и покрасовалась на фоне красот природы.

Пусть и без макияжа, в черной майке и похоже, что в плетеном костюмчике-накидке - певица выглядела очень неплохо. Поклонники отметили, что на отдыхе Семенович просто расцвела, да и о том, что на Сейшелах - любой расцветет и похорошеет.

Некоторые из фанов пожелали артистке солнечной погоды в райском уголке мира, чтобы кроме фото перед собирающимся дождем, были еще и солнечные снимки с пляжа. 

Напомним, эффектная Семенович сверкнула сочными ножками: "Это же надо так похудеть!"