Доброжелательная речь пышногрудой Анны Семенович на камеру - очень порадовала ее поклонников

Как известно, сейчас знаменитость отдыхает в теплых краях, и, видимо, пребывая в отменном настроении и будучу хорошенько отдохнувшей - решила подбодрить своих подписчиков. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram артистки.

Так на новых опубликованных кадрах, обладательница выдающихся форм говорит фолловерам, что "любит их", благодарит за поддержку, которую они ей часто оказывают и игриво улыбаясь на камеру, желает фанам всего наилучшего.

Много из тех, кто следит за страницей исполнительницы в популярной соцсети отреагировали на ее обращение взаимностью и написали в комментариях, что Анна - прерасна и талантлива. Но большинство, все-таки, отреагировали не сколько на "нежности" артистки, сколько на ее пышные формы, кто-то даже заметил, что майка, которая была на Семенович "рискует треснуть", очевидно, намекая на внушительные объемы груди звезды сцены.

Напомним, ранее Анна Семенович решила показать практически идеальное утро и покрасовалась на фоне красот природы.

Пусть и без макияжа, в черной майке и похоже, что в плетеном костюмчике-накидке - певица выглядела очень неплохо. Поклонники отметили, что на отдыхе Семенович просто расцвела, да и о том, что на Сейшелах - любой расцветет и похорошеет.

Некоторые из фанов пожелали артистке солнечной погоды в райском уголке мира, чтобы кроме фото перед собирающимся дождем, были еще и солнечные снимки с пляжа.

Напомним, эффектная Семенович сверкнула сочными ножками: "Это же надо так похудеть!"