Доброзичлива промова пишногрудої Анни Семенович на камеру - дуже порадувала її шанувальників

Як відомо, зараз співачка відпочиває в теплих краях, і, мабуть, перебуваючи у відмінному настрої і будучу гарненько відпочилою - вирішила підбадьорити своїх підписників. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram артистки.

Так на нових опублікованих кадрах, володарка видатних форм каже фоловерам, що "любить їх", дякує за підтримку, яку вони їй часто пропонують і грайливо посміхаючись на камеру, бажає фанам всього найкращого.

Багато з тих, хто стежить за сторінкою виконавиці в популярній соцмережі відреагували на її звернення взаємністю і написали в коментарях, що Анна - прерасна і талановита. Але більшість, все-таки, відреагували не скільки на "ніжності" артистки, скільки на її пишні форми, хтось навіть зауважив, що майка, яка була на Семенович "ризикує тріснути", очевидно, натякаючи на значні обсяги грудей зірки сцени.

Нагадаємо, раніше Анна Семенович вирішила показати практично ідеальний ранок і покрасувалася на тлі краси природи.

Нехай і без макіяжу, в чорній майці і схоже, що в плетеному костюмчику-накидці - співачка виглядала дуже непогано. Шанувальники відзначили, що на відпочинку Семенович просто розцвіла, та й і про те, що на Сейшелах - будь-хто розквітне та покращає.

Дехто з фанів побажали артистці сонячної погоди в райському куточку світу, щоб окрім фото перед дощем, були ще й сонячні знімки з пляжу.

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