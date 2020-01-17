Доброзичлива промова пишногрудої Анни Семенович на камеру - дуже порадувала її шанувальників

Як відомо, зараз співачка відпочиває в теплих краях, і, мабуть, перебуваючи у відмінному настрої і будучу гарненько відпочилою - вирішила підбадьорити своїх підписників. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram артистки.

Так на нових опублікованих кадрах, володарка видатних форм каже фоловерам, що "любить їх", дякує за підтримку, яку вони їй часто пропонують і грайливо посміхаючись на камеру, бажає фанам всього найкращого.

Багато з тих, хто стежить за сторінкою виконавиці в популярній соцмережі відреагували на її звернення взаємністю і написали в коментарях, що Анна - прерасна і талановита. Але більшість, все-таки, відреагували не скільки на "ніжності" артистки, скільки на її пишні форми, хтось навіть зауважив, що майка, яка була на Семенович "ризикує тріснути", очевидно, натякаючи на значні обсяги грудей зірки сцени.

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Я правда вас очень люблю и знаю почти всех в лицо❤️ Спасибо , спасибо и ещё раз спасибо 🙏🏼 за вашу доброту и понимание. Спасибо , что после программы <Секрет на миллион > вы так поддержали меня, я так долго страдала и скрывала правду , только потому, что боялась осуждения . Я боялась , что вы меня не поймёте , боялась ваших насмешек и очень переживала за моих близких , которые прожили со мной мое решение по уменьшению груди и поддержали меня. Мне было так сложно, ведь это так интимно и сейчас , когда вы со мной , я безумно ценю каждого из вас 🙏🏼 Ценю и очень люблю 😍 если бы не вы, я бы сломалась . Но вы оказались самыми человечными и добрыми , спасибо вам и поклон вам в пояс 🙏🏼 Любимые , живите полной грудью , воплощайте свои мечты в жизнь, а главное не судите других по обертке, потому что внутри этой красивой обертки может быть море проблем и стеснения и только вам решать как быть 🙏🏼 Я просто маленькая девочка, которая очень любит петь для вас и радовать вас, я об этом мечтала всю свою жизнь и я научилась петь, вести концерт и радовать свою публику , только потому, что уважаю каждого человека на этой земле и горжусь тем, что могу удивлять вас! Я ваша на век❤️ Пока писала обращение вам, заплакала от счастья , я счастлива , я любима вами и очень вас люблю 🙏🏼 Дай Бог всем счастья ❤️#люблю #вашаанясеменович #история #жизнь #любовь #спасибо🙏🏼😘

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Нагадаємо, раніше Анна Семенович вирішила показати практично ідеальний ранок і покрасувалася на тлі краси природи.

Нехай і без макіяжу, в чорній майці і схоже, що в плетеному костюмчику-накидці - співачка виглядала дуже непогано. Шанувальники відзначили, що на відпочинку Семенович просто розцвіла, та й і про те, що на Сейшелах - будь-хто розквітне та покращає.

Дехто з фанів побажали артистці сонячної погоди в райському куточку світу, щоб окрім фото перед дощем, були ще й сонячні знімки з пляжу. 

Нагадаємо, ефектна Семенович блиснула соковитими ніжками: "Це ж треба так схуднути!"