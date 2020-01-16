Популярная модель Эбигейл Рэтчфорд подразнила подписчиков новыми откровенными снимками

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram певицы.

Рэтчфорд позирует в одном кружевном белье, вывалив на камеру свои аппетитные «дары природы», А на другом снимке звезда лежит все в том же наряде на кровати, демонстрируя идеальное тело.

Уточним, что поклонники Рэтчфорд оказались безмолвны – кадры девушка выбросила в Сторис.

Как сообщалось ранее, американская модель Эбигейл Рэтчфорд стала знаменита, благодаря пышным формам.

Девушка завоевала массу поклонников своей красотой. Сейчас на страницу красотки в Инстаграм подписаны девять миллионов человек.

Каждый день модель выкладывает фото и видео о своей жизни. Звезда всегда демонстрирует формы. В частности, несколько часов назад Эбигейл записала Сториз. На первых кадрах она накинула на голову полотенце, а на других - выставила напоказ идеальное тело в коротком топе, кажется ткань сейчас треснет.

Одежда подчеркнула пышную грудь американской знаментости.

На других кадрах Эби позировала на диване демонстрируя упругий животик. Стало понятно, что Рэтчфорд общалась со своими поклонниками в одних трусиках.

Напомним, горячая Эби Рэтчфорд сбросила с себя все и раскинулась на кровати.

Как сообщала Politeka, Эбигейл Рэтчфорд с розой пошалила в дорогом белье.

Также Politeka писала о том, что Эбигейл Рэтчфорд без стеснения вывалила свои формы в кружеве.