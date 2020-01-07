Популярная американская модель Ана Чери решила порадовать поклонников новым откровенным снимком

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram девушки.

«Доброе утро и счастливого вторника! У меня вопрос, позволяете ли вы воровать свою одежду вашей девушке?» - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Ана Чери демонстрирует идеальное тело в одной футболке и крохотных трусиках. При этом девушка решила расставить ноги, выставив напоказ все, что можно.

«Вух, как горячо», «боже, да горче некуда ж», «Ммм, прекрасное тело», «богиня просто», «Ана – ты идеальная», - пишут они.

Как сообщалось ранее, американская фото- и фитнес-модель Ана Чери не упускает возможности показать миру свои сочные прелести и результаты своих тренировок. Кроме того, она рассказывает на своей странице в Instagram о правильном питании.

Ана Чери работала с Monster Energy, компанией воздушных фильтров K&N, брендом белья Moskova и Ultimate Armwrestling League. Спортсменка является официальным лицом компании спортивного питания SHREDZ, а также владелицей собственного бранда CheriFit.

В этот раз на официальной странице ее бренда появилось видео, на котором она показала несколько упражнений для поддержания формы.

Для тренировки красотка выбрала черный топик с длинными рукавами и в розовых лосинах, образ она дополнила кепкой и кросовками.

В подписи к видео, бренд CheriFit объявил конкурс для своих подписчиков. Он состоит в том, чтобы сделать те же самые упражнения, что и Ана Чери на видео. Результат своих тренировок они должны прислать до понедельника. К сожалению украинские фанаты остались за бортом, ведь конкурс проходит лишь для американских пользователей сети.

Напомним, соблазнительная Ана Чери показала идеальную фигуру в провокационной позе.

Как сообщала Politeka, Ана Чери показала, чем ее наградила природа.

Также Politeka писала, что Ана Чери спрятала пышные прелести за "скромным" бельем.