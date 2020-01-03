Манекенщица покрасовалась в белье, а ее возлюбленный - и вовсе без одежды

Личные кадры с топ-моделью и экс-ангелом Victoria’s Secret в "центре событий" облетели сеть

Звезда мировых подиумов Хайди Клум не перестает удивлять публику пикантными кадрами - как профессионального характера, так и личными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так на новом видео модель покрасовалась со своим молодым и звездным мужем-красавцем в постели. Пара использовала популярный в сети фильтр "2020" и поздравила всех с новым годом.

Артистка предстала на кадрах, похоже, что в белом бра, а ее супруг - музыкант Том Каулиц - вообще без одежды под белой простынью. Парочка выглядит счастливой и показалась под новогодний хит ABBA.

Поклонники знаменитой красавицы поздравление оценили - пишут в комментариях, что звезда просто фантастически бодра в свои годы и выглядит превосходно.

Также раньше модель показала себя в лучшие годы. Хотя, точно никто не может сказать – когда звездная манекенщица выглядела лучше – в молодости на самом пике своей головокружительной карьеры или же сейчас – когда она уже в который раз вышла замуж за молодого красавчика и во всю продолжается резвиться с друзьями, работать, словом, живет полной жизнью.

На старом-новом опубликованном фото Хайди показала свои женственные формы и стройную фигуру в целом. Показала, в частности, частично и грудь без белья. В белом «рокерском» топе, с оголенным животом, стильной стрижкой – поразила публику в сети, поклонники узнали молодую и прерасную Хайди Клум на фото.

Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret Джиджи Хадид активно занимается спортом и часто показывает фанатам свою фигуру

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