Манекенниця покрасувалася в білизні, а її коханий - зовсім без одягу

Особисті кадри з топ-моделлю і екс-ангелом Victoria’s Secret у "центрі подій" облетіли мережу

Зірка світових подіумів Хайді Клум не перестає дивувати публіку пікантними кадрами - як професійного характеру, так і особистими. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram знаменитості.

Так на новому відео модель покрасувалася зі своїм молодим і зірковим чоловіком-красенем у ліжку. Пара використовувала популярний в мережі фільтр "2020" і привітала всіх з новим роком.

Артистка з'явилася на кадрах, схоже, що в білому бра, а її чоловік - музикант Том Кауліц взагалі без одягу під білим простирадлом. Парочка виглядає щасливою і показалася під новорічний хіт ABBA.

Шанувальники знаменитої красуні привітання оцінили - пишуть в коментарях, що зірка просто фантастично бадьора у свої роки і виглядає чудово.

Також раніше модель показала себе в кращі роки. Хоча, точно ніхто не може сказати - коли зіркова манекенниця виглядала краще - в молодості на самому піку своєї запаморочливої ​​кар'єри або ж зараз - коли вона вже вкотре вийшла заміж за молодого красеня і на повну відривається з друзями, працює, словом, живе повним життям.

На старому-новому опублікованому фото Хайді показала свої жіночні форми і струнку фігуру в цілому. Показала, зокрема, частково і груди без білизни. У білому «рокерском» топі, з оголеним животом, стильною стрижкою - вразила публіку в мережі, шанувальники дізналися молоду і прерасно Хайді Клум на фото.

Нагадаємо, супермодель і ангел Victoria’s Secret Джіджі Хадід активно займається спортом і часто показує фанатам свою фігуру

Як раніше повідомляла Politeka, Джіджі Хадід прокоментувала свою худобу і зізналася, що у неї хвороба Хашимото

Також Politeka інформувала, що відома модель Victoria Secret розповіла про свої комплекси