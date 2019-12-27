Эффектная блондинка - экс-солистка ВИА Гра Татьяна Котова - побаловала публику живенькими танцами на камеру с эллементами раздевания

На новом опубликованном видео певица позирует во множестве праздничных и, местами, откровенных нарядах. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram российской артистки.

Так в ролике Татьяна Котова решила подытожить всю ту полезную информацию, которую она предоставляла своим поклонникам на протяжении года - модницам о том, как стильно одеваться - и продемонстрировала в танце одни из самых актуальных луков сезона и предновогоднего периода.

В видео наряды на любой вкус, которые игривая артистка меняет в долю секунды и при этом зажигательно пританцовывает, застывая в будоражащих сознание многих мужчин позах.

Один из луков особенно удался: исполнительница снимала с себя юбку, а потом так эффектно подняла ногу, забросив одежду куда подальше, что поклонники стали сыпать еще большим количеством восклицательных знаков и высокими комплиментами в адрес певицы:

"Самая красивая!"

"Ну ничего себе"

"Очень нравитесь!!!"

Ранее Котова решила показать все и сразу...

На новом опубликованном снимке артистка позирует в спортивном белье.

Полупрозрачные топ и трусы белого цвета так эффектно "обвили" пышные формы Котовой, что публика в сети просто "обезумела" от увиденного. Каждый второй пользователь, наперебой, спешит сообщить артистке о том, что а) он ее хочет, б) что она "невероятная".

Еще бы - пышногрудая блондинка - обладательница выдающихся форм, да одни пышные локоны ее прически чего стоят... Как бы там ни было, публика довольна и совсем не считает, что исполнительница перебарщивает с откровенными фото.

«Откровенные фотографии – насколько это красиво? Для меня такие снимки – целое искусство! Ведь «полуголые» фотографии могут быть эстетикой, если:

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- остаются загадочными и таинственными, а не открывают всё и сразу «напоказ»…», - и так далее по списку пишет артистка.

Поклонники отвечают:

«Я думаю, что вы невероятно красивая!!!👌»

«Ууууоо́о́о́ооооо́оооооохххххх😍😍😍😍😍😍😍»

«Девушка на фото просто шикарна. Фотки очень красивые и не пошлые👍»

«Даже совсем голое тело можно снять так, что это будет искусством, и совсем не будет выглядеть пошло»

«Я считаю тоже , что полуголое фото в котором нет никакого намека на пошлость , это красиво»

Напомним, Меладзе похвастался фото с женой и нарвался на критику.

Как сообщала Politeka, Меладзе разогнал ВИА ГРУ, осталась только одна.

Также Politeka писала, что экс-ВИА Гра Котова показала совершенное тело в нижнем белье