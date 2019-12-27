Ефектна блондинка - екс-солістка ВІА Гра Тетяна Котова - потішила публіку живенькими танцями на камеру з елементами роздягання

На новому опублікованому відео співачка позує у безлічі святкових і, місцями, відвертих вбраннях. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram російської артистки.

Так у ролику Тетяна Котова вирішила підсумувати всю ту корисну інформацію, яку вона надавала своїм шанувальникам протягом року - модницям про те, як стильно одягатися і продемонструвала в танці одні з найбільш актуальних луків сезону й передноворічного періоду.

У відео вбрання на будь-який смак, які грайлива артистка змінює в частку секунди і при цьому чудово пританцьовує, застигаючи в розбурхуючих свідомість багатьох чоловіків позах.

Один з луків особливо вдався: виконавиця знімала з себе спідницю, а потім так ефектно підняла ногу, закинувши одяг подалі, що прихильники почали сипати ще більшою кількістю знаків оклику і високими компліментами на адресу співачки:

"Найкрасивіша!"

"Ну нічого собі"

"Дуже подобаєтеся!!!"

Нагадаємо, раніше Котова вирішила показати все й одразу...

На новому опублікованому знімку артистка позує у спортивній білизні.

Напівпрозорі топ і труси білого кольору так ефектно "обвили" пишні форми Котової, що публіка в мережі просто "збожеволіла" від побаченого. Кожен другий користувач, навперебій, поспішає повідомити артистці про те, що а) він її хоче, б) що вона "неймовірна".

Ще б пак - пишногруда блондинка - володарка видатних форм, та одні пишні локони її зачіски чого варті... Як би там не було, публіка задоволена і зовсім не вважає, що виконавиця перебільшує з відвертими фото.

«Відверті фотографії – наскільки це красиво? Для мене такі знімки – ціле мистецтво! Адже «напівголі» фотографії можуть бути естетикою, якщо:

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- залишаються загадковими і таємничими, а не відкривають все й одразу «напоказ»…», - і так далі за списком пише артистка.

Шанувальники відповідають:

«Я думаю, що ви неймовірно красива!!!👌»

«Ууууооооооооооооооохххххх😍😍😍😍😍😍😍»

«Дівчина на фото просто шикарна. Фотки дуже гарні і не вульгарні👍»

«Навіть зовсім голе тіло можна зняти так, що це буде мистецтвом, і зовсім не буде виглядати пошло»

«Я теж вважаю , що напівголе фото в якому немає ніякого натяку на вульгарність , це красиво»

Нагадаємо, Меладзе похвалився фото з дружиною і нарвався на критику.

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