Звезда «Евровидения»-2014 Кончита Вурст вновь и вновь удивляет публику откровенными образами

Но на сей раз, Том Нойвирт превзошел самого себя. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram звезды сцены.

На новых опубликованных кадрах певец так "женственно" изогнулся, что если бы не борода, не было бы понятно - женщина перед тобой в вечернем платье с эффектными разрезами, или же все-таки мужчина.

На профессиональном кадре из новой фотосессии Кончита Вурст поразила открытым нарядом, кажется даже, что на артисте нет белья. Да еще и продемонстрировав "традицию хиппи", Нойвирт не обрил один из пикантных участков тела - все это вызвало массу противоречивых возгласов в сети.

Ранее артист демонстрировал образ не менее эффектный выше описанного, он засветился с декорированными черными крыльями, в чулках и лаковом кепи.

Поклонники тут же нарекли певца "ангелом-демоном", намекая на противоречивость его творческой натуры.

Ранее сообщалось о том, что австрийский артист сменил женственные платья на мужскую спортивную форму.

На новом опубликованном видео – клипе на свежую песню, звезда-трансгендер показал себя во всей красе. Именно показал, хочется сказать, потому как артист предстал в исключительно мужском образе – длинные темные волосы, пышные ресницы, кружева и декольте, будто бы и не были частью сценического образа певца. Теперь же он практически блондин-скандинав – подкачанный, спортивный и с виду, обыкновенный себе мужчина.

Правда кое-что от женщин в новой видео-работе артист себе все-таки оставил: частично, в клипе он ходит на носочках, виляя бедрами, как женщина.

Поклонники пришли в восторг от увиденного, пишут, что у артиста роскошное тело и он очень талантлив именно, как актер.