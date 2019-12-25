Зірка «Євробачення»-2014 Кончіта Вурст знову і знову дивує публіку відвертими образами
Але цього разу, Том Нойвірт перевершив самого себе. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram зірки сцени.
На нових опублікованих кадрах співак так "жіночно" зігнувся, що якщо б не борода, не було б зрозуміло - жінка перед тобою у вечірній сукні з ефектними розрізами, або ж все-таки чоловік.
На професійному кадрі з нової фотосесії Кончіта Вурст вразила відкритим нарядом, здається навіть, що на артистові немає білизни. Та ще й продемонструвавши "традицію хіпі", Нойвірт не поголив одну з пікантних ділянок тіла - все це викликало масу протирічч в мережі.
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Раніше артист демонстрував образ не менш ефектний вище описаного, він засвітився з декорованими чорними крилами, в панчохах і лаковому кепі.
Шанувальники тут же нарекли співака "ангелом-демоном", натякаючи на протиріччя його творчої натури.
Раніше повідомлялося про те, що австрійський артист змінив жіночні сукні на чоловічу спортивну форму.
На новому опублікованому відео – кліпі на свіжу пісню, зірка-трансгендер показав себе у всій красі. Саме показав, хочеться сказати, тому як артист з'явився виключно в чоловічому образі – довге темне волосся, пишні вії, мережива і декольте, ніби і не були частиною сценічного образу співака. Тепер же він практично блондин-скандинав – підкачаний, спортивний і з вигляду звичайний собі чоловік.
Правда дещо від жінок у новій відео-роботі артист собі все-таки залишив: частково, у кліпі він ходить на носочках, виляючи стегнами, як жінка.
Шанувальники прийшли в захват від побаченого, пишуть, що у артиста розкішне тіло і що він дуже талановитий саме актор.
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