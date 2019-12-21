Культурная жизнь в «Л/ДНР» бурлит стараниями не только местной самодеятельности, но и благодаря гастролям «братьев-россиян»

27 декабря в Луганск нагрянет целый десант российских артистов, которые плевать хотели на украинские законы.

Пользователь Фашик Донецкий поделился в своем микроблоге в Twitter афишей концерта ко Днб спасателя, который пройдет 27 декабря в Луганске во Дворце культуры имени Ленина, передает Politeka.

На ней красуются Анна Семенович, группы «Белый орел» и «Дюна», которые были весьма популярными в конце 90-х-начале 2000-х.

В комментариях люди не скрывали эмоций:

«- Как быстро вычислить, у кого в мордоре нет концертов ни***? – Посмотреть на афиши дыры», «та х** с этими Лободами и орлами... За Дюну обидно... символ светлого детства... пи***сы...», «Они ещё живые? Я думал, они умерли от старости», «Одна Семенович чего стоит», «Мда, а когда-то в Луганск приезжал Океан Эльзы», «Вот чего так хочет каждый наросеец».

Ранее мы писали о том, что 39-летняя певица Анна Семенович отправилась в «Л/ДНР», где выступила с концертами по случаю «Дня республики». «Праздник» отмечали 11 мая в «ДНР» и 12 мая в «ЛНР».

Соответствующее видео артистка опубликовала на своей странице в Instagram. Она поблагодарила пришедших на один из концертов зрителей.

«Это было круто. Когда на площади собирается 15 тысяч человек, то происходит волшебство. Спасибо каждому из вас, за вашу энергетику и любовь. Люблю», — написала Семенович.

Напомним, всемирно известный украинец развлекал Путина в Крыму.

Как сообщала Politeka, известная российская певица развлекала боевиков «ДНР» на танке.

Также Politeka писала, что Чичерина опозорилась бессмысленным заявлением о «неграх в Донбассе».