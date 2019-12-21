Культурне життя в «Л/ДНР» вирує стараннями не тільки місцевої самодіяльності, але і завдяки гастролям «братів-росіян»

27 грудня в Луганськ прибуде цілий десант російських артистів, які плювати хотіли на українські закони.

Користувач Фашик Донецький поділився у своєму мікроблозі в Twitter афішею концерту до Днб рятувальника, який пройде 27 грудня у Луганську у Палаці культури імені Леніна, передає Politeka.

На ній красуються Анна Семенович, групи «Білий орел» і «Дюна», які були дуже популярними в кінці 90-х-початку 2000-х.

В коментарях люди не приховували емоцій:

«- Як швидко вирахувати, у кого в мордорі немає концертів ні***? – Подивитися на афіші дири», «та х** з цими Лободами й орлами... За Дюну прикро... символ світлого дитинства... пі***си...», «Вони ще живі? Я думав, вони померли від старості», «Одна Семенович чого варто», «Мда, а колись у Луганськ приїжджав Океан Ельзи», «Ось чого так хоче кожен наросєєц».

Раніше ми писали про те, що 39-річна співачка Анна Семенович вирушила в «Л/ДНР», де виступила з концертами з нагоди «Дня республіки». «Свято» відзначали 11 травня в «ДНР» та 12 травня в «ЛНР».

Відповідне відео артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Вона подякувала глядачам, які прийшли на один з концертів .

«Це було круто. Коли на площі збирається 15 тисяч осіб, то відбувається диво. Дякую кожному з вас за вашу енергетику і любов. Люблю», — написала Семенович.

Нагадаємо, всесвітньо відомий українець розважав Путіна в Криму.

Як повідомляла Politeka, відома російська співачка розважала бойовиків «ДНР» на танку.

Також Politeka писала, що Чичеріна зганьбилася безглуздою заявою про «негрів в Донбасі».