На «Голос країни», зйомки якого цього року проходять в Польщі, завершилися сліпі прослуховування і розпочинаються батли.

З кожним новим випуском «Голос країни» у глядачів нового сезону з’являлися улюбленці і фаворити.

На «Голос країни» підбили деякі підсумки и розповіли, виступи яких учасників стали найпопулярнішими в Мережі.

«Топ-5 найпопулярніших виступів учасників «Голосу країни-13» на сліпих прослуховуваннях в YouTube», - розповіли в «Голос країни» про добірку виступів учасників 13-го сезону, які найбільше сподобались користувачам YouTube.

На п’ятому місці опинилася Олександра Ройко, у виступа якої 245 тисяч переглядів.

На четвертому місці - Едгар Енокян, 255 тисяч переглядів.

На третьому місці серед найулюбленіших поки що виступів на «Голос країни-13» опинилася Вікторія Деркач. У учасниці – 258 тисяч переглядів.

Друге місце у топ-5 – Анастасія Чабан. Виступ учасниці «Голос країни-13» на сліпих прослуховуваннях вже передивилися 277 тисяч разів.

Фаворитом серед учасників «Голос країни-13» став Юрій Городецький. Його виступ бачили на YouTube 374 тисяч разів.

Коментуючи п’ятірку фаворитів, глядачі «Голос країни» зазначають, що відчувають мурашки по шкірі від виступів Анастасії і Юрія. Дехто навіть вже зараз переконаний, що переможцем «Голос країни-13» стане саме Юрій Городецький.

Нагадаємо, що військовослужбовець Юрій Городецький на сцені «Голос країни» заспівав «Києве мій».

Юрій Городецький є командиром взводу в 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу, і у підпорядкуванні Юрія знаходиться 22 військовослужбовця.

Учасник «Голос країни-13» уже знайомий багатьом українцям, адже пісня у його виконанні "Браття українці", записана на телефон у 2022 році, набрала мільйони переглядів на YouTube.

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