На «Голос страны», съемки которого в этом году проходят в Польше, завершились слепые прослушивания и начинаются батлы.

С каждым новым выпуском "Голос страны" у зрителей нового сезона появлялись любимцы и фавориты.

На «Голос страны» подвели некоторые итоги и рассказали, выступления каких участников стали самыми популярными в Сети.

«Топ-5 самых популярных выступлений участников «Голоса страны-13» на слепых прослушиваниях в YouTube», - рассказали в «Голос страны» о подборке выступлений участников 13-го сезона, наиболее понравившихся пользователям YouTube.

На пятом месте оказалась Александра Ройко, у выступлении которой 245 тысяч просмотров.

На четвертом месте – Эдгар Энокян, 255 тысяч просмотров.

На третьем месте среди самых любимых пока выступлений на «Голос страны-13» оказалась Виктория Деркач. У участницы – 258 тысяч просмотров.

Второе место в топ-5 – Анастасия Чабан. Выступление участницы «Голос страны-13» на слепых прослушиваниях уже пересмотрели 277 тысяч раз.

Фаворитом среди участников Голос страны-13 стал Юрий Городецкий. Его выступление видели на YouTube 374 тысяч раз.

Комментируя пятерку фаворитов, зрители «Голос страны» отмечают, что ощущают мурашки по коже от выступлений Анастасии и Юрия. Некоторые даже уже сейчас убеждены, что победителем «Голос страны-13» станет именно Юрий Городецкий.

Напомним, что военнослужащий Юрий Городецкий на сцене «Голос страны» спел «Киев мой».

Юрий Городецкий является командиром взвода в 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода, и в подчинении Юрия находится 22 военнослужащих.

Участник «Голос страны-13» уже знаком многим украинцам, ведь песня в его исполнении "Братья украинцы", записанная на телефон в 2022 году, набрала миллионы просмотров на YouTube.

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