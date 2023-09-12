Тренер «Голос страны» и певец Артем Пивоваров не изменил сдержать слез, рассказывая о испытании, через которое пришлось пройти его семье.

Артем Пивоваров очень эмоционально отреагировал на выступление в «Голосе страны» 16-летнего Владислава Пелыха.

«Мой город уже больше года под оккупацией, поэтому я сейчас нахожусь в городе Гданьск. Первое время было очень сложно восстановиться. Я приехал из оккупации в Польшу без музыкальных инструментов, без ничего. Максимум, что было – это телефон и какая-то минусовка, что-то напевал себе. Но благодаря поддержке поляков было намного легче адаптироваться», – рассказал участник «Голос страны», что ему пришлось пережить.

Пелых развернул к себе все четыре кресла тренеров «Голос страны» и каждый из них был в восторге от молодого артиста.

"Мой родной город в оккупации уже очень давно, я крымчанка и я понимаю то, что вы чувствуете", - призналась Надя Дорофеева.

Своими эмоциями, болью захотел поделиться и Артем Пивовавров.

«Хочу поблагодарить вас за смелость. За то, что вы достойно представляете новую плеяду молодого поколения, нового поколения новой Украины, ваша история очень болит. У меня тоже родители в оккупации были очень долго, и мой дом продолжают бомбить каждый день…», - рассказал тренер «Голос країни».

Семья Артема Пивоварова оказалась в оккупации во время захвата Россией Харьковской области. Тренер «Голос страны» из Волчанска, его мама – медик.

"У нас у каждого за эти пять месяцев есть свои истории, которые связаны с близкими людьми. Но ни у кого нет такой истории, скорее всего, и такой сильной связи, какая у меня с родителями. Я вырос в окружении невероятных женщин… Они меня сделали…", - рассказывал Артем Пивоваров в одном из своих интервью.

Даже в оккупации мама Артема Пивоварова продолжала работать.

"Это все, что я могу сказать, потому что очень за них переживаю. И я не могу с ними поддерживать нормально связь. Мы даже не можем сделать один единственный звонок. Не ехать была позиция мамы, мы на эту тему много общались. Но сейчас, к сожалению, вообще нет возможности уехать", – рассказывал Пивоваров в то время, когда Волчанск был под оккупацией.

Когда Волчанск был освобожден, Артем Пивоваров поделился фотографией с военными ВСУ, поблагодарив их.

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