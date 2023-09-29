Володимир Дантес вирішив розповісти, як переніс недугу. Зірка поділився публікацією у своєму Інстаграмі, де показує як кадри з особистого життя, так і свою творчість.

"Плюси у хворобі. До важив 72 кілограми, а зараз 68", - написав Дантес.

Після цього Володимир вирішив поділитися, що виявилось, що його ім'ям маніпулюють. Хтось від його імені почав організовувати тур.

"Я не нишчу за це тут, з Мрією не співпрацюю і після такого... не буду!", - написав Дантес.

"Ви закопали себе ще сильніше. Зайдіть, киньте скаргу на них. Ненавиджу маніпуляції брудні", - продовжив Дантес.

"Я в курсі про скандал із цією організацією і ви що там собі надумали? Що ви можете використати фото, яке я зробив з людиною за лаштунками після концерту, як промо якогось незрозумілого туру, навіть незрозуміло з ким і типу це все? Немає хлопці , ви закопали себе", - підсумував Володимир Дантес.

Варто зазначити, що Володимир Дантес - успішний український співак. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після повномасштабного вторгнення артист вирішив перейти українською мовою і вперше в житті вдягнув вишиванку.

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