Экс-муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес поделился кадрами с маленькой фанаткой. Звезда опубликовал кадры в своем Инстаграм, где делится не только личным, но и творчеством.

На кадрах маленькая девочка едет на заднем сидении автомобиля. В этот момент в салоне играет песня Дантеса, которую малышка с удовольствием поет, пока мама снимает ее.

"Малая не покидает надежды выйти замуж за Дантеса. Альбом любимого затирает до дыр и готовится к их первой встрече на концерте", - написано было на сторис, которую разместил Владимир.

А до этого Дантес поделился трогательным фото. Звезда стоял у пустой стены со следами от обстрелов.

"Портрет войны. Так называют этот след, который появился по прилету в дом культуры на Херсонщине. Мне очень болит все, что мы слышим и видим от местных. Как село пережило 9 месяцев оккупации. Как в маленькой деревне сделали 5 застенков. Как публично на улице пытали местного. Как военные говорят этим людям после всего, что они в этом не виноваты, просто так сложилось. Как некоторые местные становились коллаборантами", - поделился Владимир Дантес историей из Херсонской области.

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