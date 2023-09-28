Певец Владимир Дантес написал обращение к украинцам, поделившись грустным фото. Звезда опубликовал свое обращение в Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

"Мы в фазе принятия. Мое окружение, как и я, кажется, в фазе принятия. Не надо путать с «пофигизмом». Говорят хорошую новость и ты такой – ну, хорошо. Говорят плохую – ну, ладно, значит какое-то время будет плохо. Нет чуда какого-нибудь, которое бы задрайверило мощно. Хотя.. чудо же это я))) хорошо, хорошо!!! Вы тоже)", - написал Владимир Дантес в публикации в своем блоге.

Украинцы поставили более 15 тысяч лайков и написали комментарии:

"Очень отозвалось. Проживаем это так, каждый, как умеет, достойно. С другим – разберемся, как придет. Держимся",

"Такая же фигня. Просто донатышь и ждешь победы. Причем я не сомневаюсь в нашей победе, просто нужно прожить какой-то промежуток времени до момента, когда все будет хорошо",

"Есть такое :) Ощущение, что просто плывешь по течению, а куда именно плывешь – не знаешь… )",

"утром проснулись и уже хорошо, а внутри давит... застыла в ожидании и не планируется ничего",

"Честно говоря…до слез. Откликнулось на 100%".

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