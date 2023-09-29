Владимир Дантес рассказал, как его изменила болезнь, поделившись с украинцами.

Владимир Дантес решил рассказать, как перенес болезнь. Звезда поделился публикацией в своем Инстаграм, где показывает как кадры из личной жизни, так и свое творчество.

"Плюсы в болезни. До весил 72 килограммов, а сейчас 68", - написал Дантес.

После этого Владимир решил поделится, что оказалось, что его именем манипулируют. Кто-то от его имени начал организовывать тур.

"Я не шарю за этот тут, с Мечтой не сотрудничаю и после такого... не буду!", - написал Дантес.

"Вы закопали себя еще сильнее. Зайдите, киньте жалобу на них. Ненавижу манипуляции грязные", - продолжил Дантес.

"Я вкурсе о скандале с этой организацией и вы что там себе надумали? Что вы можете использовать фото, которое я сделал с человеком за кулисами после концерта, как промо какого-то непонятного тура, даже непонятно с кем и типа это все? Нет ребята, вы себя закопали", - подытожил Владимир Дантес.

Стоит отметить, Владимир Дантес - успешный украинский певец. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения артист решил перейти на украинский язык и впервые в жизни надел вышиванку.

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