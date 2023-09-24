Популярна українська співачка Оля Полякова поділилася уривком із нового кліпу, який створила разом із Аланом Бадоєвим. За словами Полякової, відеоробота виконана в мінімалістичному стилі та сповнена драматичного символізму.

«Історія покликана надихнути не лише українок, які чекають на своїх чоловіків з війни, а й самих військових, які завжди повинні пам'ятати, що без них життя улюблених людей перетворюється на пустелю.

Спеціально для зйомок кліпу режисерська команда викопала в поле велику вирву у вигляді вирви від авіабомби» - написала Полякова.

У мережі оцінили по-своєму, не забувши посміятися з Полякової і натякнувши на її висміювання раніше стилю Тіни Кароль:

«Почесний вимпел «плакальниці» плавно переходить… переходить плавно… Оле Поляковій!» - написав один із користувачів. Сама Полякова також відповіла на коментар.

«А Тіна вже нити перестала?; Ні, просто засиділася вона на цьому почесному місці, треба ж іншим трошки!)); почесне місце «порожня голова» – ваше; а що продовжувати скакати з ляпанцями?; іронія дна… Тіна втратила хлопця. Зараз чверть країни плачуть із того ж приводу» - поділились у мережі.

Раніше популярна співачка Оля Полякова розповіла про свій сумний відпочинок, проведений у ніч проти 19 вересня в Одесі. У цей момент місто зіткнулося з черговою атакою з боку російських окупантів, які використали безпілотні літальні апарати для своїх агресивних дій.

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