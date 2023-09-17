Відома балерина Катерина Кухарь розповіла історію незвичайного хлопця з Херсонщини, якого прийняла на навчання до свого коледжу.

Популярна українська балерина Катерина Кухар, яка підкорила не лише українську, а й світову балетну сцену, з 2020 року очолює Київський державний професійний хореографічний коледж. Незважаючи на війну, навчання у закладі продовжується.

В ефірі "Сніданок з 1+1" Катерина Кухар розповіла про навчальний процес, незвичайний меценат, а також поділилася історією переселенця з Херсонщини, якого прийняла на навчання до коледжу.

Як розповіла Катерина Кухар, критеріїв, щоб потрапити до хореографічного коледжу багато, проте, в першу чергу потрібне велике бажання, здібності та талант.

Також прима-балерина зізналася, що минулого року їхньому коледжу вдалося залучити до співпраці мецената, за рахунок якого вихованці отримують стипендії, зокрема хлопці, оскільки їх менше.

Катерина Кухар розповіла і про незвичайний випадок, коли до коледжу взяли підлітка, який ніколи не займався балетом.

"Минулого року ми прийняли до себе Кирила. З Херсонщини він приїхав. І він ніколи не займався балетом, як Валерій Ковтун. Тобто він потрапив до нас у 16 ​​років, і це надзвичайно, адже він ніколи до цього не займався балетом. І я хочу сказати, що за бажання все можливо", - поділилася Катерина Кухар.

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