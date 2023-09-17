Известная балерина Екатерина Кухар рассказала историю необычного парня с Херсонщины, которого приняла на учебу в свой колледж.

Популярная украинская балерина Екатерина Кухар, которая покорила не только украинскую, но и мировую балетную сцену, с 2020 года возглавляет Киевский государственный профессиональный хореографический колледж. Несмотря на войну, учеба в заведении продолжается.

В эфире "Сніданок з 1+1" Екатерина Кухар рассказала об учебном процессе, необычном меценате, а также поделилась историей переселенца с Херсонщины, которого приняла на учебу в колледж.

Как рассказала Екатерина Кухар, критериев, чтобы поспасть в хореографический колледж много, однако, в первую очередь нужно большое желание, способности и талант.

Также прима-балерина призналась, что в прошлом году их колледжу удалось привлечь к сотрудничеству мецената, за счет которого воспитанники получают стипендии, в частности парни, так как их меньше.

Екатерина Кухар рассказала и о необычном случае, когда в колледж приняли подростка, который никогда не занимался балетом.

"В прошлом году мы приняли к себе Кирилла. С Херсонщины он приехал. И он никогда не занимался балетом, как Валерий Ковтун. То есть, он попал к нам в 16 лет, и это чрезвычайно, ведь он никогда до этого не занимался балетом. И я хочу сказать, что при желании все возможно", - поделилась Екатерина Кухар.

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