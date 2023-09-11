Реп-виконавиця Alyona Alyona поділилася кадрами із Маріуполя, який сьогодні святкує день міста

Реп-виконавиця Alyona Alyona привітала Маріуполь із Днем міста та показала, як виглядав населений пункт до приходу "російського світу". Ролик знаменитість розмістила у своєму Інстаграмі, де ділиться творчістю та особистими кадрами.

"Сьогодні відзначається день Маріуполя

10 вересня Маріуполь відзначає свій День міста. Це місто займає частинку в серці кожного українця і воно надзвичайно важливе для нас усіх.

Маріуполь – це Україна. Так, так і так буде. Ми обов'язково його повернемо та відсвяткуємо нашу перемогу!", - написала Alyona Alyona.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі під публікацією:

"Дякую за Вашу відкритість, увагу та підтримку",

"Дуже боляче дивитися на Маріуполь До та Після! Для цього міста неодмінно має наступити ще один день народження! Тоді, коли звідти виженуть цю орду!",

"Дякую, з Днем міста Маріуполь, колись ми всі разом відсвяткуємо знову твій День Народження у місті!",

"Наш Маріуполь, зі святом тебе місто-герой!!! Ти є і завжди був і будеш українським",

"Серце на шматки, як боляче, як важко повірити в цю реальність... Тільки віримо, тільки сподіваємося, що з Божою допомогою відбудуємо, відродимо, і знову люди зможуть радіти життю".

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