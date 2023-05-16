Alyona Alyona показала, как выступила перед украинскими военными. Звезда опубликовала кадры в своем Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. На кадрах можно увидеть, как прямо на поляне Alyona Alyona выступает перед множеством бойцов ВСУ.

"Приехала поддержать наших военных", - сообщила Alyona Alyona.

"Поднимала боевой дух нашим парням и девочкам", - написала на втором сторис артистка.

Стоит отметить, Alyona Alyona - известная украинская исполнительница рэпа. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Alyona Alyona и об Инстаграм, где недавно поздравила свою маму, поделившись фото с ней.

"В разные периоды жизни со мной была мама. Я всегда могла с ней поговорить, мама всегда показывала мне путь к Богу. Чем взрослее я становилась, тем больше я понимала те или иные поступки матери. Я думаю, что наша история не самая чистая и безупречная, но так круто жить жизнь и понимать, что все можно исправить, за все можно извиниться, все можно простить и так еще много лет жить счастливыми", - написала артистка в публикации Alyona Alyona.

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