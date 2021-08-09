До конца лета стоимость газа на авто может вырасти еще на 1 грн за литр.

Из-за высоких темпов инфляции в Украине цена автогаза достигнет рекордных отметок и продолжит расти.

Об этом сообщил Геннадий Рябцев, эксперт в сфере энергетики, в эфире GolosTV UA.

По мнению Рябцева, нынешнее повышение цен на топливном рынке – это не рекорд. Соотношение между ценами на газ и бензин сейчас достигло 55%. Прежде оно находилось в пределах 65%. Эксперт подчеркнул, что «рекорды» — это продукт, возникающий в медиапространстве.

Леонид Косянчук, бывший глава Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов высказал прогноз о том, что до конца лета литр автогаза подорожает на одну гривну. Косянчук поделился собственными данными о ценах на оптовом и розничном рынке топлива. Они свидетельствуют, что опт продемонстрировал рост на 2,5 гривны, а розница поднялась на полторы.

Косянчук не исключает резкое падение спроса на газ среди украинских автомобилистов. По его мнению, заинтересованность в этом виде топлива снизиться, если платить за него придется сопоставимую с бензином цену. Косянчук отметил, что газ интересен водителям, как альтернатива бензину, а при дальнейшем росте цены он может потерять этот статус.

По словам эксперта, если на протяжении нескольких недель спрос на автогаз сохраниться низким, компании будут вынуждены распродать топливо по себестоимости, либо еще дешевле. Дело в том, что хранить нереализованные запасы газа им невыгодно. Эксперт не считает большой проблемой повышение цены на газ, поскольку автомобилисты могут перейти на другие виды топлива. Отметим, что цена автогаза в нашей стране впервые пересекла отметку в 17 грн.

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