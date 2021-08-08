Раніше штрафи були скасовані через коронавірусну інфекцію та карантинні заходи, але їх знову повернули

Йдеться про статтю 203 кодексу України Про адміністративні правопорушення, яка передбачає штрафи для іноземців та осіб без громадянства, які порушили умови перебування в Україні.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Прикордонники нагадали, що санкція статті 203 КУпАП визначає застосування штрафу в розмірі від 1700 до 5100 гривень.

Тепер від штрафів будуть звільняти тільки тих іноземців, які не могли виїхати за межі України або не змогли звернутися до відповідних органів із заявою про продовження терміну перебування в Україні через карантин.

Постанова Кабінету Міністрів України про штрафи для іноземців набирає чинності з 7 серпня 2021 року.

Варто зазначити, що штрафи для іноземців за порушення умов перебування в Україні скасували 17 березня 2020 року. Однак це нововведення стосувалося тільки тих іноземців, які станом на початок карантину перебували в Україні законно.



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