Українці можуть почати платити величезні штрафи за непристебнутий ремінь

На сайті президента з'явилася петиція, яка стосується підвищення штрафів.

Щербан Артур вважає, що ремінь безпеки в машинах використовують далеко не всі.

Водії і пасажири, на думку автора, не звертають увагу на важливі правила, для їх дотримання нібито потрібно "стимулювати" українців високими штрафами.

Сума штрафу в 510 гривень є неприпустимою, на думку автора.

"Якщо ви думаєте що проблема тільки в голові людей, це не так. Наші водії які тут використовують ремені, в країнах Європи обов'язково ними користуються, тому що штраф в 500 доларів (а саме такий штраф я пропоную у нас в країні), їх лякає більше ніж власна смерть, а також тих, хто з ними в автомобілі" - йдеться в повідомленні.

До слова, українців попередили про нововведення щодо податків на нерухомість.

Тепер необхідно сплачувати податок на нерухомість протягом 60 днів, після отримання платіжки з повідомленням

У разі не дотримання термінів оплати, власника квартири або будинку можуть оштрафувати.

Підвищена ставка податку застосовується до площі, нерухомості, яка перевищує 120 квадратів для будинків і 60 метрів для квартир.





Українцям доведеться заплатити по 70,8 гривень за кожен "зайвий" квадратний метр.

Раніше повідомлялося, що нове подорожчання вдарило по кишенях українців, зрівнюють з Європою.

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