Норми для нарахування субсидій планують скоротити, тому розмір допомоги може сильно зменшитися

У планах Кабміну для розрахунку розмірів субсидій скоротити норми споживання комунальних послуг на 50%. Про це повідомив директор Департаменту соціальної політики інституту місцевого розвитку Антон Левицький.

В результаті норми на використання води, газу та електрики повинні знизитися до показника весни 2020 року, і, таким чином, розмір допомоги, ймовірно, значно зменшиться, пише "Україна 24".

За словами Левицького, введення нинішніх нормативів на піку коронавірусу і локдауна було непродуманим. Обумовлювалося це тим, що 80% одержувачів субсидій - пенсіонери, і у зв'язку з тим, що вони постійно перебували вдома під час пандемії, їх споживання комунальних послуг збільшилося.

Зараз же директор департаменту соцполітики каже, що ці 80% пенсіонерів і так знаходяться вдома, тому обсяги споживання води, газу, електрики у них залишилися ті ж.

Коли грошей на субсидії не вистачає, Левицький знайшов вихід - скоротити витрати, знявши обмеження. В результаті на третину зменшиться розмір допомоги, але тільки на воду, газ, електрику. Зменшення відбудеться на 50-250 грн, не більше.

Скоротити норму субсидій на 50% хочуть в "зелених зонах", а відновлять пільгу в областях, де ведуть посилені обмеження.

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