Нормы для начисления субсидий планируют сократить, поэтому размер помощи может сильно уменьшиться

В планах Кабмина для расчета размеров субсидий сократить нормы потребления коммунальных услуг на 50%. Об этом сообщил директор департамента социальной политики Института местного развития Антон Левицкий.

В результате нормы на использование воды, газа и электричества должны снизиться до показателя весны 2020 года, и, таким образом, размер помощи, вероятно, значительно уменьшится, пишет "Украина 24".

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По словам Левицкого, введение нынешних нормативов на пике коронавируса и локдауна было непродуманным. Обуславливалось это тем, что 80% получателей субсидий - пенсионеры, и в связи с тем, что они постоянно находились дома во время пандемии, их потребление коммунальных услуг увеличилось.

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Сейчас же директор департамента соцполитики говорит, что эти 80% пенсионеров и так находятся дома, поэтому объемы потребления воды, газа, электричества у них остались те же.

газ, плита, скрин

Когда денег на субсидии не хватает, Левицкий нашел выход - сократить расходы, сняв ограничения. В результате на треть уменьшится размер помощи, но только на воду, газ, электричество. Уменьшение произойдет на 50-250 грн, не больше.

Сократить норму субсидий на 50% хотят в "зеленых зонах", а восстановят льготу в областях, где ведут усиленные ограничения.

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