С начала отопительного сезона цены резко вырастут

Тарифы в этом отопительном сезоне могут вырасти от 15% до 70%. Это зависит от региона, города или территориальной общины. Об этом сообщает Politeka.net, со ссылкой на Obozrevatel.

Больше всего подорожание коснется тех украинцев, кто пользуется централизированным отоплением и горячей водой.

Стоимость газа в отопительном сезоне влияет на две категории потребителей. Первые – те, кто отапливает дома или квартиры непосредственно газом. У них, преимущественно, ситуация довольно понятная. Еще в мае газопоставляющие компании перевели своих потребителей по умолчанию на годовой тариф. В зависимости от компании цена варьируется от 7,88 грн за кубометр до 13,5 грн за кубометр. И она будет неизменной.

Директор специальных проектов научно-технического центра "Психея" утверждает, что тарифы будут зависеть от того, насколько хорошо налажена работа: "Насколько согласована структура цены с местными органами власти. Является ли теплокоммунэнерго коммунальным, государственным или частным предприятием"

Основная причина подорожания тепла и воды ­– с мая этого года сами тепловики начали покупать газ у "Нафтогаза" существенно дороже, чем раньше. Как сообщают в Ассоциации "Укртеплокоммунэнерго", уже сейчас в тариф может быть заложена стоимость газа в 10 000 грн за тысячу кубометров. Но еще в прошлом отопительном сезоне газ в тарифе стоил вдвое дешевле.

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