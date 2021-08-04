С начала отопительного сезона цены резко вырастут
Тарифы в этом отопительном сезоне могут вырасти от 15% до 70%. Это зависит от региона, города или территориальной общины. Об этом сообщает Politeka.net, со ссылкой на Obozrevatel.
Больше всего подорожание коснется тех украинцев, кто пользуется централизированным отоплением и горячей водой.
Стоимость газа в отопительном сезоне влияет на две категории потребителей. Первые – те, кто отапливает дома или квартиры непосредственно газом. У них, преимущественно, ситуация довольно понятная. Еще в мае газопоставляющие компании перевели своих потребителей по умолчанию на годовой тариф. В зависимости от компании цена варьируется от 7,88 грн за кубометр до 13,5 грн за кубометр. И она будет неизменной.
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Директор специальных проектов научно-технического центра "Психея" утверждает, что тарифы будут зависеть от того, насколько хорошо налажена работа: "Насколько согласована структура цены с местными органами власти. Является ли теплокоммунэнерго коммунальным, государственным или частным предприятием"
Основная причина подорожания тепла и воды – с мая этого года сами тепловики начали покупать газ у "Нафтогаза" существенно дороже, чем раньше. Как сообщают в Ассоциации "Укртеплокоммунэнерго", уже сейчас в тариф может быть заложена стоимость газа в 10 000 грн за тысячу кубометров. Но еще в прошлом отопительном сезоне газ в тарифе стоил вдвое дешевле.
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