Украинские семьи получат дополнительные выплаты уже в этом месяце

Как передает Politeka.net, об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Так, по 2000 гривен получат 145 тысяч детей из многодетных семей.

Выплаты будут назначены на каждого ребенка из многодетной малообеспеченной семьи, которая по состоянию на 1 августа этого года достиг возраста 6-18 лет.

Правительство одобрило выделить на это 290 миллионов гривен с бюджета.

Стоит отметить, что многодетной в Украине считается семья, в которой супруги находятся в зарегистрированном браке, вместе проживают и воспитывают трех и больше детей.

Также сюда относятся отец или мать, который (которая) проживает вместе с тремя и больше детьми и самостоятельно их воспитывает. В состав такой семьи включаются дети, которые учатся в учреждениях среднего, профессионального и высшего образования, - до окончания обучения, но не дольше, чем до достижения ими 23 лет.

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