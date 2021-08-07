Ціни на європейський газ в Україні досягли рекордної позначки

Ще кілька місяців тому вартість блакитного палива становила близько 9,4 грн за кубометр, а вже в серпні ціна підскочила до 15,25, пише "Оглядач".

Це рекордний показник, оскільки до цього найвищою ціна була в жовтні 2018 року (12,4 тисячі гривень).

Вже восени українці у своїх платіжках можуть побачити зовсім інші цифри.

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Так як теплокомуненерго закуповують газ для генерації тепла та гарячої води, то й комунальні послуги дорожчатимуть.

А ось на українцях, які уклали річні контракти з постачальником, зростання ціни на газ не позначиться, оскільки вони будуть платити за фіксованим тарифом.

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Варто відзначити, що багато споживачів за замовчуванням підключені на річний тариф "фіксований", згідно з яким ціна палива становить 7,99 грн за кубометр. Ця ціна для них не зміниться до кінця квітня наступного року.

Нагадаємо, українців наздогнало нове подорожчання: встановлені нові ціни з 2 серпня.

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