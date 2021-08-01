В Министерстве социальной политики Украины сообщили об отмене "карантинных норм" на жилищно-коммунальные услуги
Министр социальной политики Украины Марина Лазебная прояснила ситуацию об отмене "карантинных норм" на тарифы, передает телеканал Live. Марина Лазебная пояснила, что сами нормативы не уменьшатся и сокращения субсидий не предвидится.
"Был 2020 год, мы закрыли страну, и мы ввели карантинную норму, когда определенные социальные нормативы, на которые начисляется субсидия, мы повысили – на электроэнергию, подогрев воды, приготовление пищи. Почему? Потому что люди дома, они тратят больше такого ресурса. Мы сделали такую карантинную норму, - сказала министр.
По ее словам, сейчас Украина не находится в "красной зоне", поэтому доходы людей растут. Таким образом было решено с 1 октября отменить эти карантинные нормы. Однако стоит заметить, что если будет новая волна заболеваемости, то она может быть возвращена.
Галкин отрастил усы и похвастался торсом без футболки, Пугачевой завидуют: "Соблазнитель из 70-х"
Ушел из жизни автор хитов Боярского и Толкуновой, трагические детали: "Похоронили недалеко от Жанны Фриске"
Известный продюсер рассказал о Вакарчуке и "мутках" за кулисами Голосу країни: "Куча дурных идей"
Победительница "Холостяка" Ульянова раскрыла правду об отношениях с Олегом Кензовым: "У нас с ним..."
Яна Глущенко из «Дизель шоу» показала красавчика-мужа, «оседлав» его на камеру: «Мой невероятный…»
Ранее Politeka писала о новые тарифы на проезд, повышение пенсий и усиление карантина: что изменится для украинцев в августе.
Напомним о новое подорожание коммуналки, НБУ предупредил украинцев, что будет с тарифами: «Темпы роста цен...».
А еще Politeka сообщала, что украинцам решено раздать по 2 тысячи гривен: стало известно, кому ждать денег.