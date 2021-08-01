В Министерстве социальной политики Украины сообщили об отмене "карантинных норм" на жилищно-коммунальные услуги

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная прояснила ситуацию об отмене "карантинных норм" на тарифы, передает телеканал Live. Марина Лазебная пояснила, что сами нормативы не уменьшатся и сокращения субсидий не предвидится.

"Был 2020 год, мы закрыли страну, и мы ввели карантинную норму, когда определенные социальные нормативы, на которые начисляется субсидия, мы повысили – на электроэнергию, подогрев воды, приготовление пищи. Почему? Потому что люди дома, они тратят больше такого ресурса. Мы сделали такую карантинную норму, - сказала министр.

По ее словам, сейчас Украина не находится в "красной зоне", поэтому доходы людей растут. Таким образом было решено с 1 октября отменить эти карантинные нормы. Однако стоит заметить, что если будет новая волна заболеваемости, то она может быть возвращена.

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