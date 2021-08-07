Цены на европейский газ в Украине достигли рекордной отметки

Еще несколько месяцев назад стоимость голубого топлива составляла около 9,4 грн за кубометр, а уже в августе цена подскочила до 15,25, пишет "Обозреватель".

Это рекордный показатель, поскольку до этого самой высокой цена была в октябре 2018 года (12,4 тысячи гривен).

Уже осенью украинцы в своих платежках могут увидеть совсем другие цифры.



Так как теплокоммунэнерго закупают газ для генерации тепла и горячей воды, то и коммунальные услуги будут дорожать.

А вот на украинцах, которые заключили годовые контракты с поставщиком, рост цены на газ не скажется, поскольку они будут платить по фиксированному тарифу.

Стоит отметить, что многие потребители по умолчанию подключены на годовой тариф "Фиксированный", согласно которому цена топлива составляет 7,99 грн за кубометр. Эта цена для них не изменится до конца апреля следующего года.

Напомним, украинцев настигло новое подорожание: установлены новые цены со 2 августа.

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