В Украине могут ужесточить меры против должников

Недавно депутаты приняли в первом чтении законопроект №5660, согласно которому в стране хотят изменить правила, касающиеся должников, пишет UBR. В частности, украинцам, которые задолжали, могут запретить выезд из страны, также у них смогут по очереди забирать средства со всех счетов, конфисковывать транспорт и, в последнюю очередь, недвижимость.

Согласно документу, если сумма задолженности не превышает 10 минимальных зарплат (сейчас эта норма - 20 "минималок", т.е. 120 тыс. гривен), то единственное жилье и земельный участок должника отбирать не будут.

Наряду с этим сохранится правило насчет запрета выезда за границу, правда, его собираются ужесточить. В случае невыполнения должником в течение двух месяцев предписаний по возврату средств (если сумма превышает 20 минимальных зарплат), госисполнитель имеет право ограничить в передвижениях - речь о поездках за пределы Украины. Сейчас такое решение может принять только суд.

Кроме того, законопроектом предусмотрено расширение системы исполнителей, на помощь государственному штату придут частники, что приведет к увеличению их общей численности, а значит росту их эффективности - на беду должникам.

Еще одним негативным моментом данной инициативы является комплекс изменений, которые позволят принудительно выселять из дома должников, без предоставления им другого жилья. Более того, исполнителей не остановит даже зарегистрированный в квартире малолетний ребенок.

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