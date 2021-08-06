Українська легкоатлетка Марина Килипко емоційно висловилася після виступу на Олімпіаді в Токіо

Як передає Politeka.net, спортсменка посіла п'яте місце у фіналі стрибків з жердиною (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

За її словами, одним з факторів, який завадив їй поборотися за медаль, стала відсутність її тренера.

"Чому тут немає тренера? Я досі не почула відповіді, ні від кого. Я просила, говорила, що мені потрібен тренер. Мене годували "сніданками" і говорили, що все зважитися потім", - поділилася спортсменка і додала, що її тренер так і залишився в Україні.

Килипко зазначила, що була відмінно підготовлена до Олімпіади, але на її результаті негативно позначилася відсутність тренера. За її словами, ще одна українська спортсменка потрапила в таку ж ситуацію.

"Чому так відбувається в нашій країні, я не розумію. За якими критеріями це все робиться... Я три рази слізно просила, що мені потрібен тренер. "Добре, це потім, то не ми вирішуємо, то не те вирішує, то ще що...". Потім виклали список", розповіла Марина.

Варто зазначити, що стрибунка з жердиною Марина Килипко п'ять разів ставала чемпіонкою України та чотири рази в приміщенні. На чемпіонаті Європи в приміщенні 2017 року вона стала бронзовою призеркою.

Також Марина володарка рекорду України у стрибках з жердиною - 4,65 м.

Раніше повідомлялося, олімпійський чемпіон на трибуні в'язав светр для собаки, фото

Також, Беленюк приніс Україні перше золото на Олімпіаді і станцював гопак: кадри тріумфу

Politeka розповідала, спортсмен з України приніс Ізраїлю історичну золоту медаль: деталі тріумфу