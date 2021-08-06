Украинская легкоатлетка Марина Килипко эмоционально высказалась после выступления на Олимпиаде в Токио

Как передает Politeka.net, спортсменка заняла пятое место в финале прыжков с шестом (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По ее словам, одним из факторов, который помешал ей побороться за медаль, стало отсутствие ее тренера.

"Почему здесь нет тренера? Я до сих пор не услышала ответа, ни от кого. Я просила, говорила, что мне нужен тренер. Меня кормили "завтраками" и говорили, что все решиться потом", - поделилась спортсменка и добавила, что ее тренер так и остался в Украине.

Килипко отметила, что была отлично подготовлена к Олимпиаде, но на ее результате негативно сказалось отсутствие тренера. По ее словам, еще одна украинская спортсменка попала в такую же ситуацию.

"Почему так происходит в нашей стране, я не понимаю. По каким критериям это все делается... Я три раза слезно просила, что мне нужен тренер. "Хорошо, это потом, то не мы решаем, то не то решает, то еще что...". Потом выложили список", рассказала Марина.

Стоит отметить, что прыгунья с шестом Марина Килипко пять раз становилась чемпионкой Украины и четыре раза в помещении. На чемпионате Европы в помещении 2017 года она стала бронзовой призеркой.

Также Марина обладательница рекорда Украины в прыжках с шестом — 4,65 м.

Ранее сообщалось, олимпийский чемпион на трибуне вязал свитер для собаки, фото

Также, Беленюк принес Украине первое золото на Олимпиаде и станцевал гопак: кадры триумфа

Politeka рассказывала, спортсмен из Украины принес Израилю историческую золотую медаль: детали триумфа