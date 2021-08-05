Міністерство соціальної політики організовує проект, який спрямований на допомогу вразливим групам населення

З 1 вересня стартує новий проект, який спрямований на допомогу територіальним громадам з організацією роботи з сім'ями та дітьми, які належать до вразливих груп населення, або ж перебувають у складних життєвих обставинах. Про це повідомляє Politeka.net, з посиланням на прес-службу Міністерства соціальної політики України.

Міністр соціальної політики України Марина Лазебна розповіла, що даний проект створений для того, щоб надавати соціальну допомогу для сімей з дітьми, у яких складні обставини, допомогти їм знайти роботу. Також забезпечити догляд за дітьми та близькими похилого віку.

"Кожна громада повинна розвивати соціальні послуги, які необхідні для її жителів. Для цього там повинні працювати фахівці з соціальної роботи, які будуть оцінювати потреби в Послугах людей, які звернулися за призначенням допомоги", заявляє Марина Лазебна.

За її словами, 42% громад досі не мають можливості надавати якісні соціальні послуги через відсутність відповідних фахівців та коштів у місцевих бюджетах.

Ті фахівці громад, хто візьме участь у проекті пройдуть навчання з організації соціальної роботи та надання соціальних послуг населення.

Також, нова підтримка передбачає адресна грошова допомога, а й соціальні усуги за місцем проживання людини, які допоможуть йому вийти зі складної життєвої ситуації.

Проект проходитиме 2 роки (з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2023 року).

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