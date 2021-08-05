Министерство социальной политики организовывает проект, который направлен на помощь уязвимым группам населения
С 1 сентября стартует новый проект, который направлен на помощь территориальным общинам с организацией работы с семьями и детьми, которые принадлежат к уязвимым группам населения, или же находятся в сложных жизненных обстоятельствах. Об этом сообщает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики Украины.
Министр социальной политики Украины Марина Лазебная рассказала, что данный проект создан для того, чтобы оказывать социальную помощь для семей с детьми, у которых сложные обстоятельства, помочь им найти работу. Также обеспечить уход за детьми и близкими пожилого возраста.
"Каждая община должна развивать социальные услуги, которые необходимы для ее жителей. Для этого там должны работать специалисты по социальной работе, которые будут оценивать потребности в услугах людей, обратившихся за назначением пособия", заявляет Марина Лазебная.
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По ее словам, 42% общин до сих пор не имеют возможности предоставлять качественные социальные услуги из-за отсутствия соответствующих специалистов и средств в местных бюджетах.
Те специалисты общин, кто примет участие в проекте пройдут обучение по организации социальной работы и предоставлению социальных услуг населения.
Также, новая поддержка предусматривает адресная денежная помощь, но и социальные усуги по месту проживания человека, которые помогут ему выйти из сложной жизненной ситуации.
Проект будет проходить 2 года (с 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2023 года).
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