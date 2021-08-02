В Україні стався пік попиту на одну з професій

На сьогоднішній день з'явився пік попиту на професію, яка не вимагає вищої освіти - таксист. Про це повідомляє Politeka.net, з посиланням на Obozrevatel.

Як вказує керівник відділу по роботі з партнерами Jooble Олена Кирильевніна, на цій професії платять приблизно 15-35 тисяч гривень. Дохід залежить від декількох факторів, але основними є водійський навик і наявність власного автомобіля.

Вимоги роботодавця включають в себе:

наявність водійського посвідчення

вік від 22-23 років

досвід водіння від 2-х років

ввічливість і охайність

знання правил дорожнього руху

наявність смартфона

"Робота водіїв таксі на своєму і не своєму авто дуже відрізняється по заробітку. Все більше водіїв таксі, пропрацювавши на автомобілі компанії, купують свої авто і змінюють сервіс таксі в гонитві за кращими умовами роботи. У сервісів ситуація важка-потрібно балансувати між хорошими умовами для водіїв і для пасажирів", розповідає Олена Кирильевніна.

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