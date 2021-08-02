В Україні стався пік попиту на одну з професій
На сьогоднішній день з'явився пік попиту на професію, яка не вимагає вищої освіти - таксист. Про це повідомляє Politeka.net, з посиланням на Obozrevatel.
Як вказує керівник відділу по роботі з партнерами Jooble Олена Кирильевніна, на цій професії платять приблизно 15-35 тисяч гривень. Дохід залежить від декількох факторів, але основними є водійський навик і наявність власного автомобіля.
Вимоги роботодавця включають в себе:
Галкін відростив вуса і похвалився торсом без футболки, Пугачовій заздрять: "Спокусник з 70-х"
Стихія обрушилася на українську землю, дерева вирвані з корінням: кадри наслідків
Дружина Бабкіна без сорому вийшла на балкон в чому мати народила: "Ох, Сніжана, ну яка..."
Рідкісне фото юної "дружини" Олега Винника спливло в мережі, неможливо не закохатися: "Впізнали?"
Паразити влаштували масову атаку на будинки українців, люди у відчаї: "Відрами збирають"
- наявність водійського посвідчення
- вік від 22-23 років
- досвід водіння від 2-х років
- ввічливість і охайність
- знання правил дорожнього руху
- наявність смартфона
"Робота водіїв таксі на своєму і не своєму авто дуже відрізняється по заробітку. Все більше водіїв таксі, пропрацювавши на автомобілі компанії, купують свої авто і змінюють сервіс таксі в гонитві за кращими умовами роботи. У сервісів ситуація важка-потрібно балансувати між хорошими умовами для водіїв і для пасажирів", розповідає Олена Кирильевніна.
Раніше повідомлялося, через 10 років ці професії зникнуть в Україні: кому потрібно задуматися про зміну роботи
Також, таксист порізав іноземця, який захищав Україну і Грузію: деталі і фото інциденту
Politeka розповідала, "Українців тут нав'язують": поїздка в Харківському таксі обернулася гучним скандалом