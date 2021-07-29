В Харькове таксист устроил скандал и оскорбил пассажирку из-за украинского языка
В Харькове таксист нагрубил пассажирке из-за того, что разговаривала на украинском языке. Этим поделилась в своем Facebook Дарья Конох.
Таксист услышал как девушка говорит по телефону на украинском языке, и задал вопрос "Почему вы разговариваете на украинском?". Когда пассажирка ответила, что это её родной язык и русским она владеет не очень хорошо, то таксист наговорил грубостей. Стоит отметить, что Дарья не требовала от водителя переходить на государственный язык и говорила с ним вежливо.
"Следующие 20 минут поездки я слушала, что я бандеровка, чтобы я ехала к Бандерштату...Я выслушала столько хейта по поводу украинского, что Харьков "исконно русский город", что украинский тут навязывают, заставляют на нём говорить, и чтобы я ехала к своему Бандере.", рассказывает о случившейся ситуации пассажирка.
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Также к концу поездки таксист спросил куда Дарья направляется, и после того, как узнал ответ, еще больше "засыпал" девушку хейтом и проклятиями.
По итогу девушка обратилась в службу такси с жалобой. На что ей ответили, что провели с водителем беседу.
Также Дарья сообщает, что к русскому языку относится спокойно, но представитель сферы обслуживания не имеет права устраивать такие "концерты" по поводу украинской речи.
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Напомним, в Харькове вспыхнул новый скандал из-за украинского языка, видео: "отобрала пакет и..."